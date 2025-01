Ilgiorno.it - Rissa con lancio di sedie tra venti persone. Due in pronto soccorso

Leggi su Ilgiorno.it

a base di pugni, botte,die di oggetti trovati per strada ieri pomeriggio in corso Garibaldi, in pieno centro. Erano circa le 15 quando, per motivi in corso di accertamento, un folto gruppo di nordafricani - 15-20- si sono affrontate a colpi di spranga e scagliandosi addosso di tutto, anche il monopattino di uno degli uomini che avrebbe partecipato al ring. Stando ai primi accertamenti condotti dai carabinieri, che si occupano delle indagini, la lite è iniziata all’interno di un negozio di frutta e verdura della zona tra un gruppetto di egiziani e poi è “lievitata“ all’esterno, finché è diventata una zuffa violenta. Due uomini sono finiti incon ferite lievi.