Rifornimento auto | qualche piccolo trucco per risparmiare

Contro i rincari tutte le idee sono valide perquando si faall’. Innanzitutto conviene individuare la pompa che pratica i prezzi inferiori nella propria zona, spesso sono pombe bianche no logo. Poi bisogna guardare l’orologio. Infatti farela mattina presto, quando le temperature dell’ambiente e del suolo sono basse, fa sì che il carburante – che è stoccato sotto terra – sia meno denso. Il “del freddo” consente di avere più benzina e diesel allo stesso prezzo.Inoltre erogare lentamente con la pistola crea minore vapore e il carburante entra in forma liquida all’interno del serbatoio. Non è conveniente farequando si è in riserva e più in generale dopo che il serbatoio si svuota oltre la metà. Questo perchè se la quantità di benzina o diesel è inferiore a quella dell’aria, il combustibile tende ad evaporare più in fretta.