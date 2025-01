Pronosticipremium.com - Ranieri si sbilancia a metà: Soulé rimane a Roma, Pellegrini non è intoccabile

Ogni conferenza stampa, in periodo di mercato, deve essere padroneggiata con cura dagli allenatori, consapevoli che le domande saranno sempre più numerose su tale tema piuttosto che sulla prossima partita da preparare. Lo sa bene Claudio, che sul Genoa, prossimo avversario dellavenerdì 17 gennaio si è dovuto esprimere ben poco. Dall’affare Rensch alle parole su Baldanzi e Cristante, fino alla richiesta di news su due giocatori tra i più in ombra dei giallorossi della primadi stagione, su cui si sono rincorse molte voci di addio.Il primo è un Matiasvera delusione da agosto ad oggi, l’investimento da più di 30 milioni, tra parte fissa e bonus, che, invece di prendere il posto di un Dybala poi rimasto all’ovile, è entrato in una spirale di negatività e prestazioni brutte.