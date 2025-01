Ilgiorno.it - Radunata sediziosa e imbrattamento: ecco per cosa sono stati denunciati gli attivisti di Extinction Rebellion

Brescia –questi i reati di cuiaccusati le ragazze e i ragazzi, in totale 23, perquisiti nella Questura di Brescia dopo l’azione fuori dai cancelli della Ex Breda., oggi Leonardo. “Non mi era mai capitato. è un reato (la “”) previsto soltanto se si rivolge contro i poteri dello stato, è “sovvertimento delle pubbliche istituzioni” e ovviamente in quello che è successo a Brescia non c’entra nulla”, commenta Gilberto Pagani, l’avvocato che sta seguendo glie le attiviste che avrebbero subito trattamenti umilianti e intimidazioni dopo essereportati in Questura. Una quarantina di persone legate ai gruppi ““, “Ultima Generazione“ e “Palestina Libera“ hanno bloccato l’ingresso della Leonardo .