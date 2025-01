Bergamonews.it - Pezzoli, a Gazzaniga una fattoria verticale gestita dall’intelligenza artificiale

. Una vertical farm di nuova generazione nel cuore della Val Seriana.Società Agricola, parte del Gruppo, annuncia l’apertura adi Superfarm, un modello concreto di sostenibilità, rigenerazione industriale e innovazione tecnologica concepito per rispondere alle sfide dell’agricoltura moderna.“In un Paese ricco di aree industriali dismesse, la vera sfida non è costruire nuovi edifici, ma trasformare quelli esistenti in opportunità per il futuro – afferma Carlo, Coo del Gruppo -. Superfarm nasce per dare nuova vita a uno spazio storico, combinando tradizione, tecnologia e rispetto per l’ambiente. È una visione di un futuro più verde e responsabile: un movimento verso un pianeta più sano e un domani più sicuro per tutti”.Agricoltura pulita: zero pesticidi, zero fitofarmaciAl centro di Superfarm c’è un impegno concreto verso la produzione sostenibile.