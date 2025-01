Lanazione.it - Obbligo di tessera del tifoso per Catanzaro-Pisa, via alla vendita

Leggi su Lanazione.it

, 15 gennaio 2025 - La Società US1929 informa che è attiva la predei biglietti validi per la garain programma domenica 19 gennaio 2025 (alle 15) allo Stadio “Ceravolo”. Per decisione delle autorità competenti i residenti nella Provinciapotranno acquistare tagliandi soltanto nel Settore Ospiti (Curva Est) e soltanto se sottoscrittori del programma di fidelizzazione (del) della Società sportivaSporting Club. I biglietti saranno disponibili, al prezzo di euro 16.50, su tutto il circuito Ticketone fino alle 19 di sabato 18 gennaio 2025. La Società US1929 informa inoltre che: – Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante sempre la città di residenza; – Il titolo d’ingresso è incedibile e non rimborsabile; – L’apertura porte è programmata 2 ore prima dell’orario di inizio gara (salvo diverse indicazioni in sede GOS).