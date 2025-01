Terzotemponapoli.com - Napoli: Garnacho, Skriniar. E Conte…

Leggi su Terzotemponapoli.com

e PSG, non solo Kvaratskhelia: per. Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il d.s. Manna e il collega Campos hanno affrontato l’argomento del trasferimento del ventinovenne difensore slovacco che con Conte ha lavorato nel biennio interista e ha vinto lo scudetto nel 2021: è ai margini del progetto di Luis Enrique, non è stato convocato in occasione dell’ultima partita di Ligue 1 ed è attratto dalla possibilità di raggiungere il suo ex allenatore al, in questo momento primo in classifica e protagonista di una maratona scudetto che coinvolge anche l’Inter” Tra il.“Il grande problema? Il maxi ingaggio. Nove milioni di euro a stagione, e dunque 4,5 per la metà che resta: e il PSG vuole che a pagare le ultime tranche sia il