Muro Lucano, morto imprenditore edile 44enne: è rimasto incastrato nella tramoggia

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato in località Piani,contrada San Chirico di(PZ). Un operaio di 44 anni, Felice Ferrara, èintrappolatodi una betoniera mentre era impegnato a pulirla dopo una colata di cemento utilizzata per la costruzione di pilastri in una casa in ristrutturazione. L’uomo, titolare della ditta, ha perso la vita sul colpo a causa delle gravi ferite riportate al torace e alla testa.Per recuperare il corpo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, compreso un elisoccorso del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ferrara lascia la moglie e due figlie piccole, mentre la comunità diè sconvolta dall’accaduto.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.