Lanazione.it - Morte sul lavoro di Manuel. Ipotesi patteggiamento: stamani decide il giudice

C’è l’accordo per ilsulladiCavanna, il 23enne che perse la vita nel cantiere in cui lavorava a Montepulciano.è in programma l’udienza preliminare in cui il gup dovrà pronunciarsi sulla pena concordata tra accusa e difesa che sarà con ogni probabilità inferiore di due anni. Nelle aule del tribunale di Siena si di discuterà della tragedia del 18 aprile scorso. Quel giorno un profilato in ferro scivolò dall’autocarro utilizzato ale colpì il ragazzo dritto al torace: per il giovane delle Chianacce, frazione e di Cortona, non ci fu nulla da fare. Morì sul colpo. Le indagini partirono nell’immediato e già nell’estate erano stati consegnati i due avvisi di conclusione delle indagini a quelli che sono i due imputati del processo: si tratta del titolare della ditta per cui Cavanna lavorava, un 69enne di Centoia (località sempre nel Cortonese); e un 47enne residente nel comune di Chianciano.