Terzotemponapoli.com - Montervino: “Kvara? Nel calcio attuale esiste solo il mercato dell’affare”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Francesco, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a Napoli Magazine Live in onda su Radio Punto Zero. Di seguito le sue parole.sull’addio ditskheliaCosì l’ex calciatore: “Addio dia gennaio? Nelnonpiù unestivo o invernale,il. Purtroppo non va via un calciatore qualunque, ma un patrimonio delitaliano e mondiale. L’errore non è del ragazzo che accetta a metà stagione, l’affare conviene un po’ a tutti viste le cifre. Il rinnovo sarebbe dovuto arrivare molto tempo fa, ora l’occasione andava colta. Neres? E’ sempre stato un giocatore forte, tutti lo avrebbero voluto titolare già da inizio stagione. La sua esplosione, quindi, non è una sorpresa.”Su Garnacho al NapoliContinua: “Garnacho? Mi piace, ma la sua valutazione è troppo alta al momento.