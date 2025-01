Inter-news.it - Milan, esami per tre giocatori: due OK. Uno può saltare pure l’Inter

Il, dopo la vittoria di Como, ha fatto svolgerestrumentali a tre. Uno potrebbe ancheil derby condel prossimo 2 febbraio.INFORTUNATI – Ilieri ha vinto il recupero della diciannovesima giornata contro il Como e lo ha fatto ancora in rimonta per 2-1. Un successo molto sofferto quello del Diavolo, che per lunghi tratti è stato dominato dalla squadra di Cesc Fabregas. Ma per Sergio Conceicao oggi sono arrivate due importanti notizie per quanto riguarda la situazione infortunati. Ieri, infatti, hanno lasciato il campo acciaccati Malick Thiaw, Christian Pulisic e Alvaro Morata. Per gli ultimi due, escluse lesioni dagliclinici e strumentali, ma soltanto un affaticamento muscolare. Quindi, saranno presto a disposizione del mister rossonero.