Medicea handball vittoriosa Nella rivalità festeggia Poggio

Il campionato di serie B maschile di pallamano è ripreso dopo la lunga interruzione natalizia con una grande sorpresa: la Pallamano Prato capolista è infatti andata incontro alla sua prima sconfitta stagionale dopo sei vittorie consecutive. Fatale il derby disputato aa Caiano contro alche si è imposta per 26-21. Va detto che comunque la Pallamano Prato è rimasta in testa alla classifica con 12 punti e con una partita da recuperare. Laè invece salita a quota 6. Le formazioni che hanno disputato il derby.: Caputo, Angeli, Giglio, Cheli, Bessi, Ricci, Nesti, Anselmi, Delli, Bocci, Khalfallah, Palanchi, Lenzi, Caldarelli, Grassi, Ciabatti. All.: Morlacco. Pallamano Prato: Nieri, Aragona, Lucarini, Scrivo, Simoni, Balò, Pukri, Moretti, Diagne, Colò, Pozzi, Del Freo, Grassi, Mocellin Davide, Mocellin Daniele, Lo Re.