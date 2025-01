Ilrestodelcarlino.it - Maxi incendio oggi a Rimini, a fuoco diversi capannoni di un’azienda agricola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 15 gennaio 2025 - Una vampata di. Altametri e ben visibile dai dintorni di Torre Pedrera, in via Beltrami 7, alla periferia di. Lì dove questa mattina alle 8.30 si è scatenato un tremendoancora in corso e che sta tenendo impegnati a pieni ranghi i vigili del. Sul posto sono infatti intervenute cinque squadre dei pompieri, compreso un rinforzo da Cesena, poiché l'ha già interessato diverse porzioni di alcuniin uso ad un'aziendache si occupa di imballaggi e che aveva all'interno deianche numerosi pallet di legno che stanno alimentando il rogo rendendo più difficoltose le operazioni di spegnimento. Al momento, non risultano feriti.