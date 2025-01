News.robadadonne.it - Lo scrittore fantasy Neil Gaiman è stato accusato di abusi sessuali da otto donne

Da luglio del 2024 lodista affrontando una bufera mediatica, dopo chelo hanno denunciato per stupri e; a pubblicare l’inchiesta, lo scorso lunedì, il New York Magazine, anche se quattro delle accuse erano già state raccontate nel podcast di Tortoise del 2024 intitolato Master: The Allegations Against, e un’altra donna si era fatta avanti, sempre attraverso un podcast, in Am I Broken: Survivor Stories.Lila Shapiro, la giornalista del New York Magazine che ha firmato l’inchiesta, ha avuto, fra le altre cose, accesso alla corrispondenza dicon quelle che sarebbero le sue vittime, e nel suo articolo descrive situazionidefinite “degradanti” per le, descritte dai legali delloe fumettista “bondage, dominazione e sadomasochismo (BDSM) che possono non piacere a tutti ma sono legali tra adulti consenzienti”.