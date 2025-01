Oasport.it - LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 41-32, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: V nere sotto di nove all’intervallo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.48 Unapiù convincente riesce a recuperare qualche punto nel secondo quarto e allo scadere della prima metà di gioco si è portata alunghezze dagli avversari. Sfruttando anche unomeno preciso al tiro, i ragazzi di Ivanovic hanno dovuto faticare meno per contei lituani e riuscire di fatto a teil ritmo dei padroni di casa. A tra poco per il secondo tempo.41-32 FINISCE IL PRIMO TEMPO!41-32!41-32 2/2 dalla lunetta per Cordinier, 3? alla fine del quarto.41-30 Appoggio vincente di Giedraitis.39-30 In girata Shengelia trova il bersaglio.39-28 1/2 dalla lunetta per Dunston.38-28 Scucchiaiata vincente di Cordinier.Timeout chiamato da Ivanovic, meno di tre minuti al termine della prima metà di gioco.