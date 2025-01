Oasport.it - LIVE Passaro-Bonzi 2-6, 4-6, 6-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro accorcia le distanze vincendo il 3° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-6, 4-6, 6-3! Con l’ace, il quinto della partita,riapre ufficialmente la partita!40-0 Perentorio dritto in cross dopo il servizio. Tre prime-tre punti!30-0 Altra prima, altra formalità!!!15-0 Servizio e comodo dritto! AVANTI!5-3 A zero, momento della verità per.40-0 Non risponde di rovescio, poco male.30-0 Gran risposta ma errore conseguente di dritto del.15-0 Tracciante di dritto in cross.5-2 A zero! Forza!40-0 Servizio slice a segno!30-0 Prima vincente! Cambiato tutto!15-0 PRENDE TUTTOOOOOOO!!!!! Con la motorecupera di dritto nei piedi del francese, che non chiude a rete e sbaglia un comodo rovescio.4-2 BUONOOOOOOOO! Il recupero il slice disopra la testa del francese atterra sulla riga!! BREAK!!!!30-40 GRATUITO di dritto!!!! Adesso!30-30 Largo il passante di rovescio del