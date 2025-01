Libero | Frattesi ha deciso Vuole andare via da Milano

Leggi su Ilnerazzurro.it

Stando a quanto emerso il classe 1999 è ormai da settimane in forte pressing per convincere la società nerazzurra a lasciarlo partire verso lidi dove potrebbe assicurarsi maggiore minutaggio. A riguardo, il mondo nerazzurro non si è praticamente mai espresso, fatta eccezione per Marotta che ha dichiarato come il calciatore non abbia mai manifestato la volontà divia. Giunti a questo punto però, è difficile credere come non vi sia nulla di vero sulle voci che circolano, ma allo stesso tempo va considerato come l’Inter, in questo preciso istante, non possa privarsi di una pedina come quella di Davide. La stagione è ancora lunga, le partite sono tante, e la variabile infortuni non lascia Inzaghi tranquillo.Dunque, che si fa?Nella giornata di oggi il quotidianoha rincarato la dose, sostenendo come il desiderio disia solamente uno:via.