Le paure delle aziende | al primo posto ci sono hacker incidenti informatici e furti di dati

Gliche includono le violazioni deio gli attacchi ransomware e le interruzioni IT, come l’incidente CrowdStrike,la maggiore preoccupazione per lea livello globale nel 2025, secondo l’Allianz Risk Barometer. Ancora una volta, anche l’interruzione dell’attività rimane uno dei timori principali per ledi tutte le dimensioni, classificandosi al 2°. Dopo un 2024 ancora caratterizzato da un pesante impattocatastrofi naturali, questo rischio rimane al 3°. L’impatto di un super anno elettorale, il 2024, con crescenti tensioni geopolitiche e possibilità di guerre commerciali, fa sì che i cambiamenti nella legislazione e regolamentazione si collochino tra i primi cinque rischi, al 4°. Il rischio che è cresciuto di più secondo quanto emerge dalle risposte fornite in questa edizione dell’Allianz Risk Barometer, è il cambiamento climatico, che passa dal 7° al 5°, raggiungendo la sua posizione più alta nella graduatoria dei peggiori rischi nell’arco dei 14 anni di sondaggio.