Le calze effetto nudo sono tornate protagoniste Da portare insieme ad abiti essenziali o outfit sopra le righe Tra declinazioni a rete o inserti preziosi

La moda non è bella se non è litigarella. Non è necessario, però, giungere ad un fatale scontro finale.molti i capi fashion capaci di generare reazioni contrapposte, costantemente in bilico tra amore e odio. In questa stagione fredda, allora, potrebbe essere arrivato il momento dellevelate color carne. Come vestirsi a gennaio: cinquea cui ispirarsi X I collantstati a lungo una presenza fissa del red carpet, in particolare all’inizio degli anni Duemila.