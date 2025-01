Panorama.it - L’arresto di Yoon Suk Yeol acuisce la crisi sudcoreana

Leggi su Panorama.it

Non si arresta il terremoto politico in Corea del Sud. Poche ore fa, il presidenteSukè stato arrestato per essere interrogato dall’Ufficio anticorruzione: è la prima volta che un capo di Stato sudcoreano subisce un trattamento simile.Secondo la Cnn, il diretto interessato si sarebbe rifiutato di rispondere alle domande e sarebbe quindi stato trasferito in un centro di detenzione, dove verrà trattenuto “in isolamento”. Dal canto suo, il presidente ha parlato di “procedure illegali”. Di parere diametralmente opposto il leader del Partito democratico di Corea, Park Chan-dae, secondo cuidimostra che “la giustizia in Corea del Sud è viva”. Del resto, già a inizio gennaio le autorità anticorruzione avevano tentato di arrestare: un obiettivo che non erano tuttavia riuscite a conseguire, vista la resistenza del servizio di sicurezza presidenziale.