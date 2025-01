L’aiuola che ci fa tanto feroci | un’antologia contro la guerra

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 gen. (askanews) – A cura di Giulio Marcon, Altreconomia libri pubblica “che ci fa”, Antologiala: pacifismo, obiezione di coscienza, disobbedienza civile. Il volume sarà in libreria dal 24 gennaio. Mai come oggi le guerre occupano il nostro presente. È urgente rilanciare il pensiero e il movimento pacifista. Nel dibattito pubblico e tra i nostri simili. Quest’antologialaraccoglie teorie, pratiche e testimonianze del pacifismo, dell’obiezione di coscienza e della disobbedienza civile. Testi filosofici, religiosi e giuridici, insieme a narrazioni e poesie di uomini e donne in diverse epoche e culture. Gli autori sono: Sofocle Aristofane Vangeli di Matteo Erasmo da Rotterdam de La Boétie Thoreau Verdi Tolstoj Woolf Russell Gori Luxemburg Ceresole Gandhi Weil Caffi Hillesum Bonhoeffer Arendt Brecht de Céspedes Lanza del Vasto Reardon L’arpa birmana Day Dolci Capitini Mazzolari Milani Anders Muhammad Ali Luther King Cassola Gozzini Vaccaro Barbera Morante Ortese Bobbio Thich Nhat Hanh Merini Vian Palach Wolf Bello Langer Menapace Baez Aleksov Popova Sheliazhenko Yousafzai Shlomo Obiettori russi Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci!, è autore di diversi saggi tra cui: “Le ambiguità degli aiuti umanitari” (Feltrinelli 2003), “Come fare politica senza entrare in un partito” (Feltrinelli 2006), “Sbilanciamo l’economia” (con Mario Pianta, Laterza 2013), “Enrico Berlinguer.