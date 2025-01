Ilfattoquotidiano.it - La Sec Usa accusa Musk di frode per l’acquisizione di Twitter: “Ha comunicato in ritardo la scalata, risparmiando 150 milioni”

Nuova grana per Elon. La Securities and Exchange Commission, l’autorità di vigilanza del mercato statunitense, ha citato in giudizio il miliardario proprietario di Space X e Tesla perfiscale. La vicenda riguardadella piattaforma social, nel 2022, ora ribattezzata X. La Sec sostiene chenon hatempestivamente di aver acquistato a inizio 2022 azioni ditali da superare la quota del 5% del capitale dell’azienda, prima di lanciare l’operazione con cui è entrato definitivamente in possesso del social.Secondo la Sec, ha consentito adi pagare quelle azioni meno del dovuto, e risparmiare così “almeno 150di dollari”.ha acquistatoa ottobre 2022 per 44 miliardi di dollari. Aveva iniziato ad accumulare azioni digià all’inizio di quell’anno, e a marzo ne possedeva già più del 5%.