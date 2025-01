Sport.quotidiano.net - Inter, una rimonta che fa malissimo. Il Bologna strappa il pari a San Siro

Superbia, affanno o emergenze varie? L'si ferma a Sancon il(2-2), manca la manovra di avvicinamento al Napoli, e siroga su colpe e circostanze. La sensazione è che sia l'eccessiva sicurezza il peccato originale, perché nel gelo di metà gennaio si rivedono le amnesie, i passaggi a vuoto, le repentine flessioni già viste con la Juventus in campionato e il Milan in Supercoppa. E dai punti di domanda della rosa non arrivano neanche risposte gradite. E’ un’ondivaga, che sotto pressione abbassa il baricentro, quasi si perde, trova infine la strada, quindi si concede alla sufficienza. Il, che schiera a sorpresa Moro in mezzo con Freuler rinunciando a Pobega e Ferguson, pressa, pressa altissimo, soffoca la manovra nerazzurra. E’ il calcio di Italiano, che diventa ancora più coraggioso vista la presenza di Asslani in mezzo e non Calhanoglu.