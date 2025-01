Inter-news.it - Inter-Bologna 2-2, non basta Lautaro Martinez: solo un punto

Leggi su Inter-news.it

Termina 2-2, sfida valevole per il recupero della diciannovesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 2-1PAREGGIO – L’prova fin da subito anche in questo secondo tempo a imporre il gioco e controllare, cercando la rete del 3-1 che darebbe una certa tranquillità. Che potrebbe anche arrivare al minuto 55, quando Dimarco va di potenza su punizione dal limite dell’area, ma la sfera esce di un niente a lato. Poco dopo ci prova invece, conclusione dalla distanza che Skorupski è bravo a deviare in calcio d’angolo. Poi, la beffa. Azione che sembra poco pericolosa da rimessa laterale al 64?, cross che Dimarco non riesce a deviare e dietro di lui controlla Orsolini, palla a rimorchio per Holm che di piatto, in diagonale, fa il 2-2.