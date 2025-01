Scuolalink.it - Inclusione, Roma investe nell’educazione affettiva: un futuro più consapevole per i giovani

Leggi su Scuolalink.it

compie un passo importante verso una scuola più inclusiva e, mettendo al centro l’educazionecome strumento per promuovere la parità di genere, prevenire violenza e discriminazione e aiutare ia sviluppare una maggiorezza emotiva. Il Campidoglio, sotto la guida del sindaco Roberto Gualtieri, ha infatti stanziato 420mila euro per finanziare progetti nelle scuole medie della Capitale, puntando a fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per affrontare un’età così cruciale come la preadolescenza. Un progetto a 360 gradi per l’e la crescita deiIl bando lanciato dal Comune disi pone come un’iniziativa a 360 gradi che coinvolgerà non solo le scuole, ma anche il Terzo Settore, con il coinvolgimento attivo delle famiglie.