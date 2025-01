Quotidiano.net - Il governo strizza l’occhio alle Pmi: stretta contro le recensioni false

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 gennaio 2025 – Ildà il via libera al disegno di legge annuale a favore delle piccole e medie imprese. E, insieme con una serie di misure di sostegno allo sviluppo di un asset centrale del sistema imprenditoriale italiano, arrivano la staffetta generazionale per la trasmissione del “sapere professionale” tra giovani e anziani, e lo stoponline anonime delle attività economiche. Una misura attesa da tante categorie, che il ministro Adolfo Urso, regista del provvedimento, ha spiegato nelle settimane scorse in un’intervista a Qn. “Vogliamo tutelare la trasparenza del mercato – ha avvisato – e garantire una concorrenza davvero leale, soprattutto in settori come quello turistico e ristorativo, dove la reputazione è spesso determinante per il successo delle imprese.