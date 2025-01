Anteprima24.it - Il Benevento 5 fa suo il derby grazie alla doppietta di Titon: battuto il Sala Consilina

Tempo di lettura: 3 minutiUn martedì da leoni. Il nuovo corso di Fausto Scarpitti al PalaTedeschi parte con una vittoria in rimonta in unmozzafiato: il GG Team Wear5, davanti ad un PalaTedeschi straordinario, rimonta lo Sportingdie sale a nove punti in classifica. PRIMO TEMPO – Scarpitti non rischia Fabinho e, rispettotrasferta di Genzano, preferisce Ramon a Xitao ed opta per il quintetto formato da Marchesano, Josema, Volonnino, Lolo Suazo e il nuovo capitano giallorosso Arvonio. Partono bene i giallorossi che sfiorano il vantaggio con l’ex di giornata Volonnino: il numero quattordici sfiora il palo dopo neanche due minuti di gioco. Risponde lo Sporting con un’azione pericolosa di Arillo al 10? che non si spegne sul fondo.