Lanazione.it - I quattro musicanti di Brema arrivano al Virginian

Domenica 19 gennaio alle ore 17 al Teatrodi via de Redi ad Arezzo, andrà in scena lo spettacolo "Idi". Sul palco salairanno: Emanuela Faraglia, Nicol Martini, Claudio Paternò, per la regia Fausto Marchini. Chi non conosce la celebre fiaba classica deidianimali decidono di scappare e di dirigersi a, un luogo dove la vita sembra essere più libera e lieta e dove potranno dedicarsi a coltivare la loro vera vocazione ed ambizione: la musica! Lungo la strada gliene capitano di tutti i colori. La versione classica viene un po’ rielaborata: ecco l’Asino Claudio che vuole essere un giocoliere, poi Lampo, il cane più veloce del mondo, la Gatta Mimma che desidera solo partecipare a Masterchef con la sua deliziosa Ratta-tuia, il Gallo Martin che grazie alla fantasia diventa un abile interprete di piano bar.