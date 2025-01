Top-games.it - I migliori mazzi di MARVEL SNAP come iniziare al meglio

Leggi su Top-games.it

è un successo planetario, il gioco di carte ha catturato tutti ma quali sono idi? Oggi scopriremo insieme i segreti diale ricorda che il gioco è arrivato anche su PC ed è scaricabile su STEAM con un’interfaccia ripresa dalla versione Tablet e tantissimo divertimento a disposizione.Un totale di 316 carte compongono il gioco dima sono sempre più in aumento, il gioco sta cambiando e crescendo molto velocemente e questo è sintomo di una buona gestione, ma soprattutto di un incredibile appeal verso i giocatori che hanno deciso di avvicinarsi al gioco di carte.Sottolineo che il gioco è perfetto per chi ama profondamente la tattica e i giochi veloci, infatti le partite si strutturano su 3 campi differenti e dovrai popolarli con le tue carte preferite, per riuscire a battere tra punteggio e abilità i tuoi avversari, se hai 2 campi su 3 vinti.