Gaza raggiunto l’accordo per la tregua | cosa prevede l’intesa siglata da Israele e Hamas

Il merito prova a prenderselo tutto Donald Trump, ma ciò che conta è cheper unaè stato finalmente. Intesa che era nell’aria da qualche giorno ormai e che ricalca la proposta che gli Stati Uniti avanzano dalla primavera. Ma il futuro arrivo di Trump alla Casa Bianca sembra aver cambiato le carte in tavola e alla fine anchee il suo premier Benjamin Netanyahu hanno accettatoper latraentrerà in vigore dal 19 gennaio euna prima fase di 42 giorni con il cessate il fuoco e il ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di, con il ritorno degli sfollati nelle proprie abitazioni. Ma anche la liberazione di 33 ostaggi israeliani ancora detenuti nell’enclave palestinese, in particolare donne, anziani e bambini, tra cui persone in condizioni precarie di salute.