Lanazione.it - Favola sul Montalbano. La Villa di Papiano entra nel circuito ’Case della Memoria’

Ladia Lamporecchio, legata al nome di Laura Towne Merrick (Philadelpia 1842 – Firenze 1926),a far parte dell’Associazione Nazionale CaseMemoria. Immersa nel verde degli olivi del, la residenza è conosciuta anche come ’dell’Americana’ ed è sottoposta a tutelaSovrintendenza dei Beni Culturali Architettonici di Firenze. Il complesso è di epoca rinascimentale, costruito su un edificio medioevale preesistente, e ha ospitato per alcune centinaia di anni la famiglia Torrigiani. Nella seconda metà dell’ottocento fu acquistata dalla nobildonna americana Laura Towne Merrick. Al suo interno vede immutati gli arredamenti, i tanti cimeli e gli abiti appartenuti alla nobildonna americana Laura Towne Merrick, benefattrice e filantropa, la cui memoria si conserva ancora negli abitanti di Lamporecchio.