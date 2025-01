Impresaitaliana.net - Disagi ferroviari, Federconsumatori chiede l’intervento del Governo e di Ferrovie dello Stato

: “Per fermare isubito una task force per le emergenze”«Sembra impossibile, ma anche oggi nuovi guasti e disservizi hanno mandato in tilt diverse lineee. Tra chi teorizza fantasiosi sabotaggi e chi minimizza i problemi, l’unica certezza sono idei passeggeri, che, quando devono viaggiare in treno, hanno ormai la matematica certezza dell’imprevisto. In realtà, giunti a questo punto, la vera eccezione sarebbe intervenire per rilevare una giornata in cui tutto ha funzionato perfettamente sulle lineee italiane».Queste le parole di Michele Carrus, presidente diche riporta un bollettino drammatico trae disservizi per gli utenti costretti a far fronte a rallentamenti, inconvenienti tecnici e treni cancellati o limitati al sud.