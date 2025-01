Lanazione.it - Detenuto sequestra un agente penitenziario

Non c’è pace per il carcere di Terni. Tanto che il Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, definisce "pomeriggio di follia" quello vissuto nella casa circondariale di vocabolo Sabbione. Per capirci: unhato un assistente capo della Penitenziaria e lo ha minacciato, con la “collaborazione“ di altri tre reclusi, puntandogli al collo la lama di una forbice. Ecco il racconto del segretario umbro del Sappe, Fabrizio Bonino: "Dopo una rissa tra detenuti del reparto comuni e quelli del circuito alta sicurezza protetti (cioè che hanno incompatibilità con altri per motivi vari), uno di questi ultimi, già autore in passato di numerose aggressioni e sopraffazioni con modalità violente nei confronti di altri detenuti, hato un assistente capo di polizia penitenziaria che era intervenuto per dare supporto al personale di sezione, minacciandolo al collo con una lunga lama di una forbice venendo aiutato da altri tre detenuti dello stesso circuito".