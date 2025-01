Lortica.it - Denunciati tre minorenni del Casentino per aggressione: perquisizioni e sequestri

– I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno denunciato tredelper un grave episodio di violenza avvenuto il 9 novembre 2024 nei pressi di Bibbiena Stazione. L’, condotta con la complicità di un maggiorenne, ha visto l’utilizzo di coltelli e bastoni, costringendo la vittima, un cittadino straniero, a fuggire per salvarsi.Le indagini, immediatamente avviate, hanno permesso di identificare i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. I giovani dovranno rispondere di concorso in minacce aggravate dall’uso di armi e detenzione di strumenti atti ad offendere.Su disposizione della Procura presso il Tribunale per idi Firenze, sono state eseguitedomiciliari. Durante l’operazione, condotta alle prime ore del mattino di sabato scorso, è stata rinvenuta una pistola replica priva del tappo rosso, ora sotto sequestro.