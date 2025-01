Anteprima24.it - Comune di Napoli, gruppo PD sulla gestione dell’impianto Collana: “No a polemiche sterili”

In questi giorni abbiamo colto il tentativo di strumentalizzare un fatto, che normalmente verrebbe visto come positivo ovvero la sottoscrizione del protocollo di intesa tra Municipalità 5 e l'Arus per garantire l'utilizzo e l'accesso all'impianto, per alimentare la polemica politica di una contrapposizione tra Municipalità e. La riqualificazione delè un'importante occasione per restituire la struttura e la piscina ai napoletani dopo anni di abbandono. Utile in tal senso favorire progetti di inclusione e sport con le scuole del territorio e i servizi sociali, come da protocollo sottoscritto dalla Municipalità con l'Arus. Per favorire il massimo beneficio che bisogna trarre dall'avere in città una struttura come il, riteniamo assolutamente necessari gli approfondimenti che l'Amministrazione centrale ritenga di effettuare rispetto all'accordo territoriale sottoscritto.