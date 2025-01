Quotidiano.net - Come calcolare l’Isee 2025: ecco i nuovi criteri

Roma, 15 gennaio– Cambiano le regole per il calcolo del, l’indicatore che definisce la condizione economica delle famiglie e regola l’accesso a bonus e agevolazioni. La premier Giorgia Meloni, con l’obiettivo di rendere il sistema più equo e inclusivo – si legge nella nota ministeriale –, ha firmato infatti il nuovo decreto che va a modificare di fatto i parametri per avere la certificazione. Tra le principali novità, spicca la possibilità di escludere dal calcolo alcuni strumenti finanziarii titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio. Cambiano anche le regole per le famiglie con componenti disabili. Le novità sono state stabilite in un decreto firmato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con l’obiettivo di rendere il sistema più equo e inclusivo.