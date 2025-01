Ilrestodelcarlino.it - Chiusura Lafert Fusignano: "Salvare i posti di lavoro"

Preoccupazione per i lavoratori. I vertici dell’aziendahanno annunciato ladello stabilimento die hanno avviato la procedura di licenziamento collettivo per sessanta dipendenti. A seguito della comunicazione le sigle sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, hanno indetto un’assemblea sindacale per questa mattina. Lo stabilimento di, già noto come Icme, produce motori elettrici da decenni ed è stato incorporato per fusione a inizio 2023 all’interno della, che ha sede a San Donà di Piave (Venezia) e fa parte, a sua volta, della giapponese Sumitomo. "Da aprile 2023 a fine 2024 – scrivono i sindacati – , a causa di un calo di ordini, era stata attiva la cassa integrazione ordinaria, con un’incidenza di circa sei giorni al mese. A quanto sottolineano Fim, Fiom e Uilm, "negli ultimi incontri con i sindacati, i vertici aziendali non avevano comunicato alcuna ipotesi didello stabilimento.