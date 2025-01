C’è speranza oltre la guerra | le vicende della motonave Calino

Leggi su Ildenaro.it

di Nico Dente GattolaC’èla? Quante volte abbiamo sentito questa frase che però non è solo un modo di dire o peggio ancora un qualcosa che si dice tanto per dire ma talvolta è anche cronaca di un evento realmente accaduto.Questo il messaggio che può ricavarsi dalla lettura del libro realizzato da Giovanni Di Trapani; un libro davvero ben riuscito ed interessante dal titolo “Nella scia: memorie del silenzio” che appassiona il lettore.Il volume trae origine dalla vicenda” che requisita all’indomani dell’ingresso dell’Italia nel secondo conflitto bellico entra a far parte dell’apparato militare venendo impegnata in numerose missioni.Niente di particolare si dirà perché in tempi diqueste sono cose che loro malgrado possono accadere ma non è così perché attorno a questa nave si sviluppa una vicenda umana che porta i personaggi a sviluppare con questa un rapporto stretto ed a viverci in simbiosi.