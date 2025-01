Anteprima24.it - Campania, Appendino: “Stima per Fico ma prima serve costruire un’alternativa”

Tempo di lettura: < 1 minuto "Mi sembra molto prematuro immaginare di sedersi a un tavolo. Sono tatticismi politici, noi oggi dobbiamo pensare a dare risposte alle persone. Robertoè una persona di cui ho massima, ma in questo momento dobbiamo fare politica, occuparci di battaglie come quella sulla sanità e della politica fuori dalla sanità. Dobbiamoun modello alternativo a quello di Giorgia Meloni, e lo si fa sui temi. La priorità non è spartirsi poltrone o fare accordicchi". Lo ha detto Chiara, deputata del M5S, a Ping Pong, Rai Radio1.Sulla questione del terzo mandato, "sia nel centrosinistra che nel centrodestra c'è grandissima confusione, francamente dovrebbero fare chiarezza interna", conclude.