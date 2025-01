Gamerbrain.net - Blade & Soul tornerà con NEO, una versione free to play

Leggi su Gamerbrain.net

Se siete appassionati di MMORPG, allora non potete non conoscere il celebres, il qualea distanza di tempo dal debutto dellaoriginale, con una variantetosviluppata da NCSOFT, nota comeNeo, la quale oltre ad essere gratis da scaricare e giocare, offrirà miglioramenti tecnici e moderni.Neo: Miglioramenti con Unreal Engine 4Il gioco passerà al motore grafico Unreal Engine 4, il quale permetterà di avere effetti più realistici e immersivi, con dettagli più nitidi e definiti, sia per le ambientazioni che per i personaggi, con movimenti resi più fluidi e naturali, esaltando l’azione ed esplorazione.Non solo migliorie grafiche ma anche al game, con un sistema di combattimento evoluto, offrendo ai giocatori un’esperienza dinamica e personalizzabile, focalizzando il giocatore principalmente sulle abilità, con numerose opzioni di personalizzazione, per adattare il gioco al proprio stile.