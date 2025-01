Tvzap.it - Bimbo di 6 anni investito all’uscita da scuola, è grave: poi la brutta scoperta

Leggi su Tvzap.it

Sconvolgente incidente stradale nel pomeriggio di ieri, martedì 14 gennaio 2025. Un bambino di 6stava attraversando la strada intorno alle 17 quando è statoda un’auto. Il piccolo è rimasto accasciato a terra e i presenti sono accorsi per soccorrerlo in attesa dell’ambulanza. Ilè stato trasportato d’urgenza in ospedale. C’è un aspetto che rende questo incidente davvero drammatico. (Continua dopo le foto)Leggi anche: La coppia vip dopo trent’e tre figli insieme si separaLeggi anche: “Già mi manchi”: Eros Ramazzotti in lutto, il commovente annuncio socialBambino di 6a CervaroPoco dopo le 17 di ieri pomeriggio, martedì 14 gennaio 2025, un bambino è statoda un’autoda. Il piccolo stava attraversando la strada all’incrocio tra Corso della Repubblica e via Marconi a Cervaro, in provincia di Frosinone, per raggiungere la madre, che era andata a prenderlo per portarlo a casa.