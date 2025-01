Quifinanza.it - Banche verso la svolta: entro il 2025 si doteranno di una strategia per la GenAI

I nuovi paradigmi tecnologici stanno creando sfide sempre più complesse nel settore bancario. È sentito il dibattito sullae le sue potenzialità, con l’obiettivo di aprire le porte a nuove opportunità. Ma cosa vuol dire considerare le tecnologie e nel caso specifico lacome abilitatore della trasformazione anche nel settore bancario?Il mercato è sempre più aperto a soluzioni volte alla personalizzazione di prodotti e servizi, sia per stimolare positivamente la customer experience dei cliente che per fidelizzarlo. Gli istituti bancari, pertanto, lavorano per pianificare strategie e modelli di governance per favorire l’adozione piena e consapevole di questo abilitatore della trasformazione, l’AI, con un occhio sempre vigile a metodologie e implicazioni di natura etica e normativa.