Anteprima24.it - Avellino Basket, in uscita il calendario ufficiale: ecco la data

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa magia delrivive attraverso le pagine del nuovodell’2025, indomenica 19 gennaio come inserto esclusivo del quotidiano Il Mattino. Uno storytelling visivo che va oltre il gioco: gli scatti si trasformano in una narrazione capace di celebrare la cultura del, alimentata dalla passione e dalle ambizioni dei più giovani. Il progetto, frutto della collaborazione con la fotografa Aira Ingino, unisce emozione e identità e vuole raccontare due universi distinti, ma profondamente legati: da un lato, la pallacanestro nata per strada, dove il talento si forgia tra emozioni e speranze. Dall’altro, lo sguardo vivace dei bambini, protagonisti di un domani ancora tutto da scrivere.Ogni fotografia diventa un tributo alla determinazione di chi, oggi, si allena su campi improvvisati con il sogno di diventare il campione di domani.