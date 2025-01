Australian Open 2025 | a Passaro non riesce la rimonta contro Bonzi Djokovic e Alcaraz avanti

Leggi su Sportface.it

Si interrompe al secondo turno e con qualche rammarico l’avventura di Francescoagli. L’azzurro sfiora laBenjaminma deve arrendersi con il risultato finale di 6-2 6-4 3-6 6-4, dopo non essere riuscito a convertire un totale di sei palle break nel quarto e decisivo set. Niente da fare, quindi, per il perugino, che chiude con una bella prova la sua prima esperienza in uno Slam al quale ha partecipato da lucky loser, passando il primo turno “grazie” al ritiro di Grigor Dimitrov quando comunque era già in vantaggio. Tra le altre partite di una mattinata condizionata dalla pioggia, con diversi match interrotti, passano al terzo turno Carlose Novak, con il serbo che ha concesso ancora un set,il qualificato Jaime Faria.