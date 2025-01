Panorama.it - Atalanta e Juventus, quando la Serie A è meglio della Premier

È raro che un pareggio accontenti i palati fini come quello di Bergamo tra. L’uno a uno finale è stato quasi solo un incidente di percorso: sia Gasperini che Thiago Motta sono usciti dal campo convinti di dover recriminare per la mancata vittoria, piuttosto che rallegrarsi per lo scampato pericolo. Non c’è complimento migliore per un big match in cui entrambi si giocavano tantissimo, seppure per motivi diversi.Poteva essere una partita bloccata dalla paura di perdere. Da una parte l’in leggera frenata e dall’altra lacol terrore di aggiungere una sconfitta alla lunga lista di pareggi. Fortunatamente il calcio italiano ha messo in mostra a Bergamo ildi se stesso: 34 tiri verso le due porte, equamente distribuiti, grande ritmo e continui ribaltamenti di fronte, il tentativo fino all’ultimo istante di fare bottino pieno.