ASUS ROG Delta 2 la recensione | l’evoluzione di un classico delle cuffie gaming

Quando si parla dida, il vessillo ROG di casasi è sempre affermato come un punto di riferimento per gli appassionati, proponendo prodotti sempre all’altezza, in grado di garantire prestazioni audio elevate e un design unico. Con le ROG2,sembra intenzionata a fare il proverbiale ulteriore passo avanti, alla ricerca di un equilibrio perfetto tra comfort, qualità audio e funzionalità avanzate. Ma riuscirà questo nuovissimo headset a soddisfare anche i giocatori più esigenti? Scopriamolo nel dettaglio.Design e comfort: lusso senza compromessiIl primo impatto con le ROG2, come prevedibile, è decisamente positivo.ha scelto un design futuristico ma non eccessivamente aggressivo, che ben sia adatta sia ai giocatori più appassionati, sia per chiunque ricerchi un look più sobrio, seppur moderno, per l’uso quotidiano.