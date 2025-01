Romadailynews.it - Artena: un’auto va a fuoco nel garage di un palazzina, salvato neonato di 20 giorni

Fiamme e paura, ieri martedì 14 gennaio, adnel tardo pomeriggio intorno alle 18:30.Un incendio sarebbe partito dalcondominiale, una macchina sarebbe andata a, i motivi sarebbero accidentali.L’intervento delle forze dell’ordine e dei pompieri ha permesso di salvare 3 famiglie. Lacomposta da otto appartamenti, di cui tre al momento dell’incendio erano vuoti e due erano studi professionali.Tra le persone tratte in salvo una donna anziana ipovedente, una persona con difficoltà di deambulazione e undi appena 20.Ile i due Carabinieri che lo hanno soccorso sono stati trasportati in via precauzionale all’ospedale, rispettivamente al pronto soccorso di Palestrina e a quello di Colleferro. I medici verificheranno che per loro non ci siano state complicazioni dovute alle inalazioni del fumo durante le operazioni di salvataggio.