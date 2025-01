Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul sfida Bad Bunny: ‘sfidiamoci sul ring’

Come ormai molti fan della WWE sanno, Badha recentemente rilasciato un’intervista al podcast Rolling Stone, nella quale ha parlato di voler tornare a lottare in WWE. L’ultimo match combattuto dal portoricano risale al maggio del 2023, quando a Backlash sfidò in uno Street Fight il connazionale Damian Priest, vincendo il match. L’ex campione degli Stati Uniti, leggendo le dichiarazioni di, non ha perso l’occasione perrlo. Ha infatti pubblicato su Instagram una storia in cui riprendeva un commento da lui stesso scritto in precedenza: “Allora sali sul ring con me.”ha recentemente dichiarato di non avere intenzione di ritirarsi dal wrestling professionistico, affermando di puntare a diventare, in futuro, WWE World Heavyweight Champion.