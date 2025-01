Romadailynews.it - Viterbo: ladri e spacciatori a Montalto di Castro, tre arresti

Tre, uno per furto e due per droga, e’ il bilancio delle principali attivita’ svolte dai carabinieri adi. Nel primo caso, il personale operante ha intimato l’alt a due persone a bordo di un ciclomotore che, tuttavia, non si sono fermate.Dopo un breve inseguimento, i fuggitivi sono stati raggiunti in una strada di campagna dove il conducente, a causa di una manovra imprudente, ha perso il controllo del mezzo. Il passeggero, immediatamente rialzatosi, e’ riuscito a dileguarsi nelle campagne circostanti. Il conducente, invece, compreso che non avrebbe potuto sottrarsi al controllo, ha estratto dalla tasca dei pantaloni un coltello con cui ha minacciato i militari operanti che, malgrado cio’, dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo. Il ciclomotore era stato rubato a Livorno lo scorso mese di novembre e, pertanto, l’uomo di nazionalita’ tunisina e’ stato arrestato per furto, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello.