Lanazione.it - Vento forte e freddo pungente in Toscana, quando finisce l’ondata artica?

Firenze, 14 gennaio 2024 - Unimplacabile e un. Quanto durerà questa fase di maltempo? E quali sono gli effetti benefici di questa attuale fase tipicamente invernale? Ne abbiamo parlato coi i meteorologi del Lamma. Quanto durerà questa faseche sta interessando la? “Oggi viviamo il picco del, ma da stasera ci sarà un lieve aumento delle temperature, che comunque resteranno in linea con la stagione invernale. Le notti menose, come la prossima, potrebbero portare a un ulteriore calo delle minime in pianura, quindi domattina potremo registrare valori ancora più bassi. Da venerdì 17 gennaio, poi, le massime inizieranno a salire, fino ad arrivare a 15 gradi sulla costa. Le minime, però, resteranno basse anche nel fine settimana. Non sono previste piogge, salvo qualche sporadico fiocco di neve sull’Appennino”.